Samsun'da zehir tacirlerine darbe: On binlerce hapla yakalandılar

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önüne geçmek amacıyla yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda düğmeye bastı. Ekipler, belirledikleri adreslere yönelik iki ayrı operasyon düzenledi.

ATAKUM'DA İKAMET ARAMASI

Operasyonun ilk adresi Atakum ilçesi oldu. Narkotik ekipleri, şüpheliler E.E. (26) ve H.A.'nın (28) kullandığı tespit edilen ikamete baskın düzenledi. Evde yapılan detaylı aramalarda 15 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Söz konusu ikamette bulunan iki şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, operasyonun ikinci ayağını İlkadım ilçesinde gerçekleştirdi. Bir şüphelinin kullanımında olduğu belirlenen depoda yapılan aramalarda ise 21 bin 600 adet sentetik ecza hap bulundu. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen bir zanlı yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Gerçekleştirilen iki operasyon neticesinde toplam 36 bin 600 adet sentetik ecza hapa el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.