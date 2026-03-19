Samsun'dan gezmeye geldi, 21 bin lira ceza yedi: "Köyde ne varsa satacağız artık"

Kadıköy Caddebostan sahil yolunda yapılan denetimde egzozu mevzuata aykırı araç trafikten men edildi. Samsun’dan gezmek için geldiğini söyleyen sürücüye para cezası kesildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul’un Kadıköy ilçesi Caddebostan sahil yolunda gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, egzoz sistemi mevzuata aykırı olan bir araç trafikten men edildi.

Ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan kontrollerde, susturucuların iptal edildiği ve katalizörün söküldüğü tespit edildi. Bunun üzerine sürücüye 21 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Samsun'dan gezmeye geldi, 21 bin lira ceza yedi: "Köyde ne varsa satacağız artık" - Resim : 1

Sürücü, Caddebostan’a gezmek amacıyla geldiğini belirterek, "Caddede bir tur atmak için geldik. Aracımız egzozdan men oldu. Samsun'dan geldik. Susturucular iptalmiş. 21 bin lira ceza yedik, üstüne bir de otopark masrafı çıktı. Köyde koyun kuzu ne varsa satacağız artık. Arabamı çok seviyordum. Sırf gezmek için çıkmıştım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trafik cezaları samsun
