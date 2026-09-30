“Sana büyü yapılmış” diyerek adak ve muska önerdiler! 794 bin TL'lik dolandırıcılık iddiası

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşların dini ve manevi hassasiyetlerini istismar ederek haksız menfaat sağladığı değerlendirilen şüphelilere yönelik bir soruşturma yürüttü. Soruşturmaya konu olan kişiler, "büyü yapıldığı, adak kesilmesi ve muska hazırlanması gerektiği" yönünde söylemlerde bulunuyordu.

Süreç, N.T.'nin (53) savcılığa yaptığı müracaatla ilerledi. N.T., N.K. (57) isimli şahsın kendisine büyü yapıldığını söylediğini, bunun giderilmesi için adak kesilmesi ve muska hazırlanması gerektiğini belirttiğini ifade etti. N.T., bu yöntemle 794 bin 750 TL dolandırıldığını bildirdi.

PARANIN İZİ BARTIN'A ÇIKTI

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan N.K.'nın ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan incelemede N.K.'nın elde ettiği paranın 524 bin lirasını C.K. (42) isimli şahsa gönderdiği tespit edildi. Bunun üzerine Bartın'daki C.K.'nin ikametine de baskın yapıldı. C.K.'nin evinde yapılan aramada, üzerinde çeşitli yazılar bulunan ve soruşturma kapsamında suçta kullanıldığı değerlendirilen kâğıtlar ele geçirildi. Aramada ayrıca 3 bilgisayar ve 4 cep telefonuna el konuldu. N.K.'nın evinde ise 1 cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan C.K., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki N.K.'nın ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kayseri'deki adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar ederek haksız menfaat temin etmeye yönelik eylemlere ilişkin soruşturmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.