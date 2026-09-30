“Sana büyü yapılmış” diyerek adak ve muska önerdiler! 794 bin TL'lik dolandırıcılık iddiası

Bartın'da N.T. (53), kendisine yapıldığı söylenen büyüyü bozmak için adak kesilmesi ve muska hazırlanması gerektiği gerekçesiyle dolandırıldığını bildirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
“Sana büyü yapılmış” diyerek adak ve muska önerdiler! 794 bin TL'lik dolandırıcılık iddiası
Yayınlanma: Güncellenme:

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşların dini ve manevi hassasiyetlerini istismar ederek haksız menfaat sağladığı değerlendirilen şüphelilere yönelik bir soruşturma yürüttü. Soruşturmaya konu olan kişiler, "büyü yapıldığı, adak kesilmesi ve muska hazırlanması gerektiği" yönünde söylemlerde bulunuyordu.

Süreç, N.T.'nin (53) savcılığa yaptığı müracaatla ilerledi. N.T., N.K. (57) isimli şahsın kendisine büyü yapıldığını söylediğini, bunun giderilmesi için adak kesilmesi ve muska hazırlanması gerektiğini belirttiğini ifade etti. N.T., bu yöntemle 794 bin 750 TL dolandırıldığını bildirdi.

PARANIN İZİ BARTIN'A ÇIKTI

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan N.K.'nın ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan incelemede N.K.'nın elde ettiği paranın 524 bin lirasını C.K. (42) isimli şahsa gönderdiği tespit edildi. Bunun üzerine Bartın'daki C.K.'nin ikametine de baskın yapıldı. C.K.'nin evinde yapılan aramada, üzerinde çeşitli yazılar bulunan ve soruşturma kapsamında suçta kullanıldığı değerlendirilen kâğıtlar ele geçirildi. Aramada ayrıca 3 bilgisayar ve 4 cep telefonuna el konuldu. N.K.'nın evinde ise 1 cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan C.K., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltındaki N.K.'nın ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kayseri'deki adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar ederek haksız menfaat temin etmeye yönelik eylemlere ilişkin soruşturmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.

Toplantı sona erdi: MGK'dan 8 maddelik bildiriToplantı sona erdi: MGK'dan 8 maddelik bildiriGündem
Ticaret Bakanlığı tüketici yorumlarına ilişkin usul ve esasları yeniden düzenlediTicaret Bakanlığı tüketici yorumlarına ilişkin usul ve esasları yeniden düzenlediGündem
Bartın
Günün Manşetleri
MGK'dan 8 maddelik bildiri
Tüketici yorumlarına ilişkin usul ve esasları yeniden düzenlendi
Kocaeli'de raylı sistem büyüyor
TFF, bahis soruşturmasında 448 idareciyi PFDK'ya sevk etti
Fon soruşturmasında 5'inci dalga operasyon
Gaziantep merkezli 30 milyonluk ilaç vurgunu
2026 TÜİK istihdam verileri açıklandı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu
İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı!
Süresiz nafaka kararı iptal edildi
Çok Okunanlar
Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor? Bankaların Mevduat Yarışı Kızıştı: 1.4 Milyon TL’ye En Yüksek Faizi Hangi Banka Veriyor?
Depremin ardından ilk resmi açıklama geldi: 6 büyüklüğünde sarsıntı! Depremin ardından ilk resmi açıklama geldi: 6 büyüklüğünde sarsıntı!
CANLI İZLE: Sevdan Bir Ateş 4. Bölüm CANLI İZLE: Sevdan Bir Ateş 4. Bölüm
Ekim Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji 1 Ekim Perşembe Raporunu Duyurdu Ekim Ayı Sağanakla Başlıyor! Meteoroloji 1 Ekim Perşembe Raporunu Duyurdu
A101 1 Ekim ''Aldın Aldın'' kataloğu yayımlandı! A101 1 Ekim ''Aldın Aldın'' kataloğu yayımlandı!