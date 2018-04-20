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Sanal bahisçi, ATM'den sık sık para çekince yakalandı

Adapazarı'nda sürekli telefonla görüşüp kısa aralıklarla ATM'ye gidip para çekmesinden şüphelenilerek gözaltına alınan M.E.'nin kurduğu siteden sanal bahis oynattığı belirlendi

Sanal bahisçi, ATM'den sık sık para çekince yakalandı

Adapazarı'nda sürekli telefonla görüşüp kısa aralıklarla ATM'ye gidip para çekmesinden şüphelenilerek gözaltına alınan M.E.'nin kurduğu siteden sanal bahis oynattığı belirlendi. Yaklaşık 15 bin lirayla yakalanan sanal bahisçi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde sürekli telefon görüşmesi yapıp, ATM önünde art arda para çeken M.E.'den şüphelendi. Polis, şüpheliyi bankamatik önünde üzerinde 14 bin 810 lira parayla gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan M.E.'nin internet üzerinden sanal bahis sitesi kurup çok sayıda üyeden internet bankacılığı üzerinden para topladığı ortaya çıktı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurulan bahis sitesine erişimi engelledi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkemece 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemek' suçundan tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adapazarı
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