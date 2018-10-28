Sanal mağazadan kapora aldığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Sanal mağazadan ikinci el motosiklet satmak bahanesiyle kapora aldığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, ikinci el ürünlerin satıldığı bir internet sitesinde mağazası bulunan ve motosiklet ilanı için kapora aldığı kişileri dolandırdığı öne sürülen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.



Polis, yaptığı çalışmada şüpheli A.D'nin kız arkadaşının banka kartını kullanarak internette ikinci el ürünlerin satıldığı bir sitede sanal mağaza açtığını tespit etti. Şüphelinin sosyal medya hesabı üzerinden yemek siparişi verdiği belirlenince, 25 Ekim'de Pendik'teki ikametine baskın düzenlendi.



Baskında üzerinde başkası adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi ele geçirilen şüpheli A.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin dolandırıcılık, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, sesli, yazılı ve görüntülü bir ileti ile hakaret suçlarından 49 aranma kaydının bulunduğu belirlendi.



Şüphelinin sanal mağazadan yayımladığı ikinci el bir ürün için kendisiyle irtibata geçenlerden kapora istediği, aynı ürün için birçok kişiden kapora alarak ilanı kaldırıp dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.