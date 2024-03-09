"Sanat Güneşi" Bursa'da parlıyor

Kıyafetleri, gözlükleri, ayakkabısı, plakları... Türk sanat müziğinin güneşi Zeki Müren'in kişisel eşyaları sergi oldu.

Bursa’nın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan olan Zeki Müren adına açılan sergi Bursa Kent Müzesi’nde ziyarete açıldı.

Türkiye’nin ilk kent müzesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı işbirliğiyle hazırlanan sergide eserleriyle yüreklere dokunan Zeki Müren anlatıldı.

Sergide tamamen sanatçının vasiyeti üzerine Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı’na bağışladığı kişisel eşyalar yer aldı.

Serginin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentin yetiştirdiği değerlerin daha çok bilinmesi ve anlaşılması adına birçok program yaptıklarını dile getirdi.

Katılımcılar sergiyi gezerek Zeki Müren’e ait koleksiyonu yakından inceledi.