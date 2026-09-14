Sanayi sitesindeki cinayet davasında yeni gelişme! O görüntüler bilirkişiye gidiyor

Gaziantep 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Organize Sanayi Bölgesi'nde aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden 32 yaşındaki Ali Haydar Çoban'ın ölümüne ilişkin sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya maktul ailesi, avukatlar ve sanıklar katıldı.

MAKTUL VEKİLİNDEN "KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE ÇELİŞİYOR" İDDİASI

Duruşmada söz alan maktul ailesi vekili Av. Ramazan Hakan Urul, dosyaya sunulan raporda yer alan aleyhe hususları kabul etmediklerini belirterek önceki beyanlarını yinelemiş oldu. Urul, sanık Burhan Ş.'nin maktule ateş etmediği yönündeki savunmasının kamera kayıtlarıyla örtüşmediğini ileri sürerek her iki sanığın da eylemlerden iştirak halinde cezalandırılması talebini yineledi.

Av. Urul mahkemede şu ifadeleri kullandı: "Okunan rapordaki aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz. Önceki beyanlarımızı tekrar ederiz. Geçen celse sanık Burhan'ın maktule ateş etmediği beyan edildi ancak kamera görüntüleri neticesinde sanık Burhan'ın bundan kurtulma ihtimali yoktur. Olaydan hemen sonra çekilen bir fotoğraf var. Aracın hiçbir zaman sol tarafında bulunmayan diğer sanık Orkun bunu nasıl açıklayacaktır? Orkun kendince amcasını kurtarma yoluna girişebilir. Her iki sanığın fiili hakimiyeti ile maktulün ve diğer katılanın gücünü kırmıştır. Araç hareket halinde iken buna ateş eden kişi savunmasında nasıl haksız tahrik savunmasına giriyorsa, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/17133 soruşturma sayılı dosyası bu olaydan bir buçuk yıl öncesine aittir. Her iki sanığın gerçekleşen her iki eylemden iştirak halinde cezalandırılmasını talep ederiz. Sanıklardan şikayetçiyiz."

Cumhuriyet savcısı ise dosyaya gelen rapora ilişkin bir diyeceği olmadığını belirterek eksikliklerin giderilmesini talep etti. Savcı; tutuklu sanıkların üzerine atılı suçun niteliğini, mevcut delil durumunu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunduğunu, atılı suçun katalog suçlardan olduğunu, sanıkların tutuklu kaldığı süreyi ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını gerekçe göstererek tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

SANIKLAR BERAAT VE TAHLİYE İSTEDİ

Tutuklu sanık Burhan Ş., önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek rapordaki aleyhe hususları kabul etmediğini söyledi. Sanık, mahkemede şunları ifade etti: "Ben maktulü kesinlikle tanımam, ben Ergün'ü tanırım, olayla da hiçbir bağım yoktur. Ben işverenim, binlerce çalışanım var. Sabıkam yok, hiçbir kimseye zarar vermedim. Bu olayı planlayan Ergün Ç., beraatimi ve tahliyemi talep ederim."

Diğer tutuklu sanık Orkun Ş. de savunmasında şu sözlere yer verdi: "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Okunan rapordaki aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Olayla amcamın hiçbir alakası yoktur. Tahliyemi talep ederim."

GÖRÜNTÜLER BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLECEK

Duruşmayı yöneten mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen iyileştirilmiş görüntü kayıtlarının alanında uzman bilirkişiye tevdi edilmesine ve savunmalar ile beyanlar doğrultusunda incelenerek rapor düzenlenmesine karar verdi. Heyet ayrıca sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Dava konusu olay, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanmıştı. İddiaya göre 32 yaşındaki Ali Haydar, sanayi bölgesinde alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu ve tartıştığı zanlının silahlı saldırısına maruz kalmıştı. Başından vurulan Ali Haydar ağır yaralanmış, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Haydar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmişti.