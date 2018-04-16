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Sancaktepe'de fabrika yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Sancaktepe'de plastik boru fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sancaktepe'de fabrika yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi

Sancaktepe'de plastik malzeme üretimi yapan fabrikanın depo kısmı alev alev yandı. Fabrikada büyük çapta hasar oluştu. 

Osmangazi Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde bulunan plastik malzeme üretimi yapan fabrikanın depo kısmında, saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede bulunanları bölgeden uzaklaştırdı. 

YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu alevler söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #fabrika yangını #Sancaktepe
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