Sancaktepe’de çatı katında yangın! 6 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Sancaktepe’de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen 2’si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sancaktepe’de çatı katında yangın! 6 kişi dumandan etkilendi
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Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında akşam saatlerinde çıkan yangın, mahalle sakinlerini korkuttu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek dairenin büyük bir bölümünü etkisi altına aldı.

Yangının fark edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yangın sırasında binada bulunan 2’si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen kişilere olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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