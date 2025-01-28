Sancaktepe’de çatı katında yangın! 6 kişi dumandan etkilendi

Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında akşam saatlerinde çıkan yangın, mahalle sakinlerini korkuttu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek dairenin büyük bir bölümünü etkisi altına aldı.

Yangının fark edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yangın sırasında binada bulunan 2’si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen kişilere olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.