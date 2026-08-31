Sancaktepe'de milli antrenöre sokak ortasında vahşet! Funda Bakış eski çalışanı tarafından öldürüldü

İstanbul Sancaktepe'de spor camiasını sarsan bir cinayet meydana geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Sancaktepe'de milli antrenöre sokak ortasında vahşet! Funda Bakış eski çalışanı tarafından öldürüldü
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39 yaşındaki milli antrenör Funda Bakış, daha önce kendi işlettiği spor salonunda çalışan eski personeli Zehra G. (21) tarafından sokak ortasında göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı çalışmada cinayet zanlısı kadın ile olaya karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

CADDE ORTASINDA KREDİ VE BORÇ TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Olay, Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi üzerinde meydana geldi:

Alacak-Verecek Tartışması: Edinilen bilgilere göre, spor salonunda çalıştığı dönemde kredi çekerek patronu Funda Bakış'a borç veren Zehra G. ile Bakış arasında cadde üzerinde para mevzusu nedeniyle tartışma çıktı.
Göğsünden Bıçakladı: Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine 21 yaşındaki Zehra G., yanındaki bıçakla milli antrenörü göğüs bölgesinden ağır yaraladı.
Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı: İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Funda Bakış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 ZANLI YAKALANDI: SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında;

Katil zanlısı Zehra G. (21) suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalandı.
Olay anında cinayete iştirak ettikleri tespit edilen A.H.U. (21) ve E.Ş. (21) isimli iki şüpheli daha gözaltına alındı.
Şüphelilerin yapılan GBT sorgulamasında Zehra G.'nin "hakaret", A.H.U.'nun ise "kasten yaralama" suçlarından poliste kaydı bulunduğu saptandı.
Emniyetteki sorguları süren 3 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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