Saniyelerle kurtuldular! İftar hazırlığında asma tavan çöktü
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren bir kebap restoranında, iftar hazırlıkları esnasında asma tavan çöktü. Çalışanların saniyelerle yara almadan kurtulduğu ve güvenlik kamerasına yansıyan olayda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Yayınlanma:
Olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde bulunan bir kebap salonunda meydana geldi. İftar saatine yaklaşık 2 saat kala, restoran personeli hazırlıklarına devam ettiği sırada iş yerinin asma tavanı henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü büyük bir gürültüyle çöktü.
ÇALIŞANLAR ENKAZ ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU
Çökmeden hemen önce tavandan gelen sesleri fark eden çalışanlar, hızlı bir refleks göstererek saniyeler içinde kendilerini diğer odalara ve dışarıya attı.
Meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, işletmede büyük çaplı maddi hasar oluştu. İş yerini adeta savaş alanına çeviren tavan parçaları, personelin güvenli bir şekilde tahliye edilmesinin ardından temizlenmeye başlandı.