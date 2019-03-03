Şanlıurfa'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin adaylisteleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Şanlıurfa'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Vatan Partisi
Şanlıurfa Büyükşehir: Mustafa Ataca
Eyyübiye: Saddam Polat
Haliliye; Salih Ataca
Adalet ve Kalkınma Partisi
Şanlıurfa Büyükşehir: Zeynel Abidin Beyazgül (Cumhur İttifakı)
Birecik: Mahmut Mirkelam (Cumhur İttifakı)
Bozova: Suphi Aksoy (Cumhur İttifakı)
Ceylanpınar: Abdullah Aksak (Cumhur İttifakı)
Halfeti: Şeref Albayrak (Cumhur İttifakı)
Haliliye: Mehmet Canpolat (Cumhur İttifakı)
Hilvan: Aslan Ali Bayık (Cumhur İttifakı)
Siverek: Şeyhmus Aydın (Cumhur İttifakı)
Suruç: Mustafa Yüksel (Cumhur İttifakı)
Viranşehir: Salih Ekinci (Cumhur İttifakı)
Karaköprü: Metin Baydilli (Cumhur İttifakı)
Akçakale: Mehmet Yalçınkaya (Cumhur İttifakı)
Eyyübiye: Mehmet Kuş (Cumhur İttifakı)
Cumhuriyet Halk Partisi
Akçakale: Ahmet Geçit
Birecik: Hüseyin Kıran
Bozova: Şıhmüslüm Bayar
Ceylanpınar: Mehmet Emin Çağra
Eyyübiye: Sinan Kılıç
Halfeti: Ekrem Morçiçek
Harran: Mehmet İngin
Hilvan: Ali Turan Avcı
Siverek: Fatih Mehmet Bucak
Suruç: Kemal Eşsiz
Viranşehir: Şehmus Dodukanlıoğlu
Halkların Demokratik Partisi
Halfeti: Abdurrahman Çiftçi
Birecik: Hakan Arıcı
Viranşehir: Hıdır Oktay
Suruç: Hatice Çevik
Hilvan: Bişar Tüysüz
Ceylanpınar: Mehmet Ali Kahraman
Bozova: Mahmut Çakmak
Siverek: Turan Tüysüz
Milliyetçi Hareket Partisi
Harran: Mahmut Özyavuz (Cumhur İttifakı)
İYİ Parti
Akçakale: Ömer Ay
Ceylanpınar: Suna Çoşkun
Karaköprü: Yunus Çoban
Halfeti: Mahmut Yaman
Bozova: Mehmet Kaya
Birecik: Mehmet Hicri
Eyyübiye: Murat Demirkan
Viranşehir: Adnan Çiftçi
Haliliye: Mustafa Reşat Dağ
Suruç: Tuba Çoşkun
Saadet Partisi
Şanlıurfa Büyükşehir: Sabahattin Cevheri
Akçakale: Abdulhakim Ayhan
Birecik: Serhat Mehmet Hamdi Dirier
Bozova: Muhittin Meral
Ceylanpınar: Ali Yiğit
Eyyübiye: Halil Yiğit
Halfeti: Kemal Ayhan
Haliliye: Mustafa Hekimoğlu
Harran: Halit Kılıçarslan
Hilvan: Hanif Düzme
Karaköprü: Essum Aslan
Siverek: Hüseyin Solak
Suruç: Mehmet Şener
Viranşehir: Muhammet Kurt
Demokrat Parti
Ceylanpınar: Menderes Atilla
Harran: Mehmet Özyavuz
Haliliye: Ramazan Fırat
Akçakale: Seyfettin Güvenç
Büyük Birlik Partisi
Ceylanpınar: Halaf Yaşlı
Viranşehir: Halil Tapan
Akçakale: Hamza Çoşkun
Suruç: Mahmut Şeker
Haliliye: Eyyüp Kurtboğan
Karaköprü: Mahmut Küçükoğlu
Hilvan: İbrahim Halil Çivis
Siverek: Ali İzol
Harran: İbrahim Bürke
Birecik: Müslüm Karakurt
Bozova: Mustafa Şeker
Eyyübiye: Ahmet Işık
Bağımsız Türkiye Partisi
Şanlıurfa Büyükşehir: Rahime Karakeçili
Eyyübiye: Gülay Gözoğlu
Halfeti: Sevim Yağmur
Ceylanpınar: Abit Görür
Haliliye: Ahmet Akkuş
Karaköprü: Aylagül Tandoğan
Akçakale: Rabia Uçar
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa Büyükşehir: Halil Çalışkan
Demokratik Sol Parti:
Şanlıurfa Büyükşehir: Hasan Erçelebi
Bağımsızlar
Şanlıurfa Büyükşehir: Ömer Faruk Yapıcıer, Osman Yıldırım
Eyyübiye: Halil Karakeçili
Karaköprü: Serhat Erdem, Ali Çetin
Şanlıurfa'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin adaylisteleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Şanlıurfa'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.