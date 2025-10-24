Şanlıurfa Cezaevi’nde 18 hükümlü hastanelik oldu

Şanlıurfa T Tipi Kapalı Cezaevi’nde aynı koğuşta kalan 18 hükümlü, yedikleri yemekten sonra mide bulantısı ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa Cezaevi’nde 18 hükümlü hastanelik oldu
Şanlıurfa’da bulunan T Tipi Kapalı Cezaevi’nde 18 hükümlü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, cezaevindeki bir koğuşta kendi yemeklerini yapan hükümlüler, yedikleri yemekten kısa süre sonra mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri yaşadı.

Durumu gardiyanlara bildiren hükümlüler için cezaevine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, zehirlenen 18 hükümlüyü ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Hastane çevresinde jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

