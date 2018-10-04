Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün 10 köpeğin ölü bulunduğu mahallede yaşayan diğer köpekler sağlık kontrolünden geçirildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, Bağlar Mahallesi'nde sokakta yaşayan yaklaşık 20 köpeği muayene etti.



Göz, ağız ve vücutlarında incelemelerde bulunulan köpeklerde, zehirleme bulgusuna rastlanmadı.



Veteriner hekim Menal Ekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanların zehirlendiği yönündeki iddialar üzerine mahalledeki köpeklerde incelemelerde bulunduklarını dile getirerek, bu yönde bir belirtiye rastlanmadığını ifade etti.



Siverek ilçesinde dün 10 sokak köpeği ölü bulunmuş, belediye görevlilerince, hastalık ihtimaline karşı ilçe dışına götürülerek kireçlenip gömülmüştü.



