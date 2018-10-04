ABD firmalarından Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım
ABD firmalarından Türkiye'ye milyarlarca dolarlık yatırım
TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
"İsrail uluslararası anlaşmalara göre savaş suçu işliyor"

Şanlıurfa'da 10 sokak köpeğinin ölü bulunmasından sonra...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün 10 köpeğin ölü bulunduğu mahallede yaşayan diğer köpekler sağlık kontrolünden geçirildi.

Şanlıurfa'da 10 sokak köpeğinin ölü bulunmasından sonra...

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, Bağlar Mahallesi'nde sokakta yaşayan yaklaşık 20 köpeği muayene etti. 

Göz, ağız ve vücutlarında incelemelerde bulunulan köpeklerde, zehirleme bulgusuna rastlanmadı.

Veteriner hekim Menal Ekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanların zehirlendiği yönündeki iddialar üzerine mahalledeki köpeklerde incelemelerde bulunduklarını dile getirerek, bu yönde bir belirtiye rastlanmadığını ifade etti.  

Siverek ilçesinde dün 10 sokak köpeği ölü bulunmuş, belediye görevlilerince, hastalık ihtimaline karşı ilçe dışına götürülerek kireçlenip gömülmüştü.


Kaynak: AA
Etiketler; #şanlıurfa #siverek ilçesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.