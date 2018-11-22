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Şanlıurfa'da 2 PKK'lı teslim oldu

Suriye'de terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist Şanlıurfa'da teslim oldu. Diyarbakır'da ise 12 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Şanlıurfa'da 2 PKK'lı teslim oldu

Terör kampından kaçan 2 terörist, teslim oldu. 

Suriye’de PKK kontrölündeki Rasulayn kentinde kaçan 2 terörist, Ceylanpınar sınırında nöbet tutan askerlere teslim oldu.

Yapılan üst aramalarının ardından gözaltına alınan 2 terörist, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Diyarbakır'ın kırsalı da PKK'lılardan temizleniyor.  Silvan ilçe kırsalında 7 doğal mağara, barınma alanı ve 5 sığınak imha edildi.

Arazi aramalarında çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Operasyonda ayrıca PKK'lı teröristlerin baraj gölünden geçmek için kullandığı tenekeden yapılan bir kayık da ele geçirildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye #şanlıurfa #diyarbakır
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