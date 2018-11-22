Suriye'de terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist Şanlıurfa'da teslim oldu. Diyarbakır'da ise 12 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Terör kampından kaçan 2 terörist, teslim oldu.



Suriye’de PKK kontrölündeki Rasulayn kentinde kaçan 2 terörist, Ceylanpınar sınırında nöbet tutan askerlere teslim oldu.



Yapılan üst aramalarının ardından gözaltına alınan 2 terörist, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



Diyarbakır'ın kırsalı da PKK'lılardan temizleniyor. Silvan ilçe kırsalında 7 doğal mağara, barınma alanı ve 5 sığınak imha edildi.



Arazi aramalarında çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.



Operasyonda ayrıca PKK'lı teröristlerin baraj gölünden geçmek için kullandığı tenekeden yapılan bir kayık da ele geçirildi.



ulusal.com.tr