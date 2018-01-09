Siverek ilçesinde bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, beş katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında 2 kişi duman etkilendi.



Ayvanat Mahallesi'ndeki apartmanın beşinci katında Kafur Gülcan'a ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve daireyi saran alevleri fark eden aile üyeleri, itfaiyeye haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartmandakileri tahliye eden itfaiyeci ekibi, yangına müdahale etti. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı.



Dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerindeki sağlık ekibi ambulansta müdahale etti.



Yangın nedeniyle dairede hasar meydana geldi.