Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Merkez Eyyübiye ilçesi Buhara Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen ve bıçakların da kullanıldığı olayda Kamuran ve Sinan G. yaralandı.



Ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kamuran G. kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi sürüyor.



Bu arada olayı duyan ve hastaneye gelen yaralı yakınları sinir krizleri geçirdi. Elinde bıçakla hastaneye girmeye çalışan bir kişi ise güvenlik ekiplerince etkisiz hale getirildi.



Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.