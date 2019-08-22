Şanlıurfa'da yol kenarına bırakılan paket paniğe neden oldu. İçerisinde patlayıcı madde olduğu tespit edilen paket imha edildi.

Şanlıurfa'da içerisinde patlayıcı olduğu tespit edilen paket fünyeyle patlatıldı.



Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu Polis Hatıra Ormanı yakınında bulunan şüpheli paket vatandaşların dikkatini çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi.



Yol trafiğe kapatıldı; özel harekat polisleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. İçerisinde patlayıcı madde olduğu tespit edilen paket, uzman ekiplerce kontrollü olarak patlatılarak imha edildi.



Çevrede araştırma yapan polis ekipleri Suriye uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı.



Patlayıcı maddenin cinsi ve miktarı yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.



Yine Şanlıurfa'da 8 Ağustos'ta üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir terörist yakalanmıştı.





ulusal.com.tr