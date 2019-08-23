Türkiye'nin en sıcak illerinden Şanlıurfa'da sulama kanalı, göl ve baraj gibi yerlerde bu yıl 32 kişi boğuldu. Bu tür acı olayların yaşanmaması için çocuk ve gençleri ücretsiz yüzme havuzlarına gitmelerini önerildi.

Yapılan tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen boğulma vakalarının önüne geçilemiyor. Fırat Nehri, Atatürk Barajı ve sulama kanalları tehlikeye rağmen serinlemek amacıyla tercih ediliyor.



Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da, göl, baraj ve kanal gibi yerlerde bu yıl da 32 kişi boğularak hayatını kaybetti. Geçen yıl ise 45 kişi boğulmuştu.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tüm çocuk ve gençleri ücretsiz yüzme havuzlarına davet etti.



Beyazgül anne ve babalara seslendi, evlatlarını tehlikeye atmamaları, çocuklarını havuzlara getirmeleri çağrısında bulundu.



Özellikle çocuklar ve gençler, tehlikeye aldırmadan kanallarda yüzmeye devam ediyor. Girilmesi yasak yerlerde pek çok gizli tehlike olduğunu, yüzme bilenlerin bile boğulabileceğini vurgulayan uzmanlar, ailelere evlatlarını bu tehlikeli yerlerden uzak tutmalarını öneriyor.





ulusal.com.tr