banner1005
İstanbul'da çatışma çıktı
İstanbul'da çatışma çıktı
Marmara'ya kritik uyarı
Marmara'ya kritik uyarı
Erdoğan'dan seçim önerisi
Erdoğan'dan seçim önerisi
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Şanlıurfa'da DEDAŞ tepkisi

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesindeki çiftçiler, elektrik şirketi DEDAŞ'a tepki gösterdi.  Yetersiz elektrik enerjisi nedeniyle, ekinlerinin kuruduğunu söyleyen çiftçiler, bakan ve milletvekillerine seslendi

Şanlıurfa'da DEDAŞ tepkisi

Tarladaki ekinler kurudu. Şanlıurfalı çiftçi, sıkıntılı günler geçiriyor.

Hilvan ilçesine bağlı 38 köy sakini trafolardaki enerjinin yeterli olmamasından yakınıyor. Çünkü çiftçiler, düşük voltaj nedeniyle sulama yapamıyor.

Birçok ürün kurudu. Böyle devam ederse çiftçiler, hasat edecek ürün bulamayacak.

Vatandaşlar, Şanlıurfa'dan seçilen milletvekillerine de tepkili.

Elektrik sıkıntısı Güneydoğu'da büyüyor. Önlem alınmazsa istenmeyen olaylar yaşanabilir.

Seslerini kimsenin duymamasından yakınan köylüler, isyan etti. 2013 yılında özelleştirilen DEDAŞ'ın köylüleri mağdur etmemesini istedi. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #şanlıurfa #DEDAŞ #hilvan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.