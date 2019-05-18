Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesindeki çiftçiler, elektrik şirketi DEDAŞ'a tepki gösterdi. Yetersiz elektrik enerjisi nedeniyle, ekinlerinin kuruduğunu söyleyen çiftçiler, bakan ve milletvekillerine seslendi

Tarladaki ekinler kurudu. Şanlıurfalı çiftçi, sıkıntılı günler geçiriyor.



Hilvan ilçesine bağlı 38 köy sakini trafolardaki enerjinin yeterli olmamasından yakınıyor. Çünkü çiftçiler, düşük voltaj nedeniyle sulama yapamıyor.



Birçok ürün kurudu. Böyle devam ederse çiftçiler, hasat edecek ürün bulamayacak.



Vatandaşlar, Şanlıurfa'dan seçilen milletvekillerine de tepkili.



Elektrik sıkıntısı Güneydoğu'da büyüyor. Önlem alınmazsa istenmeyen olaylar yaşanabilir.



Seslerini kimsenin duymamasından yakınan köylüler, isyan etti. 2013 yılında özelleştirilen DEDAŞ'ın köylüleri mağdur etmemesini istedi.



ulusal.com.tr

