Şanlıurfa'da, gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaklaşık 60 öğrenci hastanelere kaldırıldı.

Merkez Karaköprü ilçesi Şehit Abdulselam Halat Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerin içtikleri çorbanın ardından baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle okul yöneticilerine başvurmaları üzerine okula 112 acil servis ekipleri sevk edildi.



Öğrenciler sağlık ekipleri eşliğinde ambulanslar ve özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Bu arada, öğrenci velileri de okula gelerek çocuklarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.



"Öğrencilerin sağlık durumu iyi"



İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.



Öğrencilerin içtikleri çorbadan rahatsızlandığını aktaran Turan, şöyle konuştu:

"Sabah ilçe belediyesinin dağıttığı çorbadan içen öğrencilerimiz rahatsızlanmış, mide bulantısı ve kusma olmuş. Okul idaremiz hemen olaya müdahil olmuş ve çocukları hastaneye kaldırmış. Gıda zehirlenmesinden şüpheleniliyor. Çorbadan numuneler alındı, tahlil yapılıyor. Herhangi sıkıntılı ve ciddi bir problem yok. Şu anda hastanede yatan öğrenci sayımız 4-5 kişi, diğerleri taburcu edildi. Yatanların da hayati tehlikesi yok, sadece mide bulantısından dolayı serum takılmış durumda. İlçe müdürümüz ve diğer görevlilerimiz yanlarında. Onlar da birkaç saat sonra taburcu edilecek."