2019 yılının Göbelitepe İlan edilmesi planlanıyor. Heyecan yaratan bu açıklama sonrası Şanlıurfa'lılar şimdiden hazırlıklara başladı.

2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilebileceği açıklandı, Şanlıurfalılar hazırlıklara başladı.



UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nden asıl listeye alınan ören yeri, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile sektör temsilcilerinin uluslararası fuarlardaki tanıtım etkinlikleri, Göbeklitepe'ye ilgiyi her geçen gün artırıyor.



Sıcak hava dolayısıyla turizmde "ölü sezon" olarak nitelendirilen yaz aylarını da bu yıl hareketli geçiren kentte, kış mevsimine girilmesine rağmen halen otellerdeki doluluk oranı yüzde 90 seviyesinde seyrediyor.



Bu oranın 2019 yılında artması bekleniyor. Bu yüzden kentte gelecek turistleri ağırlamak için kollar sıvandı.



Şanıurfa'nın Göbeklitepe ile turizmden hak ettiği payı almak istiyor. Bu yıl için şehrin turizm hedeflerinin aşıldı. Gelecek yıl da bilişim ve teknolojinin de kullanılarak dünyanın dört bir yanında Göbeklitepe'nin tanıtımının yapılması hedefleniyor.





ulusal.com.tr