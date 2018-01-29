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Şanlıurfa'da gölete düşen çocuk boğuldu

Ceylanpınar ilçesinde gölete düşen çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da gölete düşen çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gölete düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 45 kilometre mesafedeki Küçükçaylı Mahallesi kırsalında hayvan otlatan Mehmet Yılmaz (12), yağmur sularının biriktiği gölette düştü.

Çevredekiler tarafından göletten çıkarılan Yılmaz, kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yılmaz'ın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #şanlıurfa #gölet #ceylanpınar #boğulma
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