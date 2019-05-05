Gezali, Hasan Dağı, iki ayak, tek ayak… Şanlıurfa'da halayın başını bu kez Japonlar çekti. Japonya'dan gelen folklorcular, Şanlıurfa'da öğrendikleri halk oyunlarını ülkelerinde tanıtmaya hazırlanıyor.

Halay başını çeken Japon Folklor Öğretmeni Yoshi Murakami…



Şanlıurfa'yı iki kez ziyaret eden Murakami, yörenin folklor zenginliğinden o kadar etkilendi ki, öğrenmek için ekibini de getirdi.



6 kişilik Japon ekip, bir hafta boyunca davul zurna eşliğinde çalıştı, Hasan Dağı'ndan tek ayağa kadar yöreye özgü 8 oyunu öğrendi.



Murakami ve ekibi, Şanlıurfa'da öğrendikleri halk oyunlarını kendi ülkelerindeki etkinliklerde sergileyecek.





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