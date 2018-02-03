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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Harran ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Halil Alaş (31) yönetiminde plakası henüz belirlenmeyen otomobil, Meydankapı Mahallesi'nde İbrahim Bağış'ın kullandığı 63 YU 668 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Alaş ile araçtaki Mehmet (15), Bayram (26), Ahmet (14), Osman (19) ve İbrahim Alaş (30) ile İbrahim Bağış (62) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #şanlıurfa #kaza #harran
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