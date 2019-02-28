Fırat kaplumbağası, çöl varanı, çizgili sırtlan ve kelaynaklar yok olmak üzere. Tehlikeyi vatandaşlara anlatabilmek için Şanlıurfa'da ilginç bir projeye imza atıldı. Hayvanların plastikten yapılan örneklerinin sergilendiği bir merkez açıldı.

Milyonlarca canlı değişen ekolojik sistem nedeniyle tehdit altında. Anadolu coğrafyasına özel Fırat kaplumbağası, çöl varanı, çizgili sırtlan ve kelaynaklar bunlardan bazıları.



İnsanların neden olduğu etkiler nedeniyle nesilleri tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar için özel bir çalışma yapılıyor.



Örneğin, boyu ortalama 40 santimetre civarında olan Fırat kaplumbağası... Toprağı kazma ve ağaca çıkma kabiliyeti olan ve boyu 1,5 metreyi bulabilen çöl varanı...



Ya da ön bacağı daha yüksek olan ve ayağında 4 parmağı bulunan çizgili sırtlan ve göçmen kuşlar kelaynaklar...



Ender bulunan bu özel 4 tür için farkındalık yaratmak amacıyla özel bir merkez açıldı.



Merkezde hayvanların plastikten yapılan örnekleri olacak. Vatandaşlara nesli tükenmekte olan hayvanlar tanıtılacak, ekolojik dengenin önemi anlatılacak.





ulusal.com.tr



