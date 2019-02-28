banner1002
Yurtçiçek: İnceleme doğru ancak yetersizdir
Yurtçiçek: İnceleme doğru ancak yetersizdir
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Vergi dairelerinde son dakika gelişmesi: Bugün...
Vergi dairelerinde son dakika gelişmesi: Bugün...
Ayvacık'ta deprem
Ayvacık'ta deprem

Şanlıurfa'da ilginç bir projeye imza atıldı

Fırat kaplumbağası, çöl varanı, çizgili sırtlan ve kelaynaklar yok olmak üzere. Tehlikeyi vatandaşlara anlatabilmek için Şanlıurfa'da ilginç bir projeye imza atıldı. Hayvanların plastikten yapılan örneklerinin sergilendiği bir merkez açıldı.

Şanlıurfa'da ilginç bir projeye imza atıldı

Milyonlarca canlı değişen ekolojik sistem nedeniyle tehdit altında. Anadolu coğrafyasına özel Fırat kaplumbağası, çöl varanı, çizgili sırtlan ve kelaynaklar bunlardan bazıları. 

İnsanların neden olduğu etkiler nedeniyle nesilleri tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar için özel bir çalışma yapılıyor. 

Örneğin, boyu ortalama 40 santimetre civarında olan Fırat kaplumbağası... Toprağı kazma ve ağaca çıkma kabiliyeti olan ve boyu 1,5 metreyi bulabilen çöl varanı... 

Ya da ön bacağı daha yüksek olan ve ayağında 4 parmağı bulunan çizgili sırtlan ve göçmen kuşlar kelaynaklar... 

Ender bulunan bu özel 4 tür için farkındalık yaratmak amacıyla özel bir merkez açıldı. 

Merkezde hayvanların plastikten yapılan örnekleri olacak. Vatandaşlara nesli tükenmekte olan hayvanlar tanıtılacak, ekolojik dengenin önemi anlatılacak. 


ulusal.com.tr

 

Etiketler; #şanlıurfa
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.