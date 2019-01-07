banner1002
Samsun açıklarında gemi battı
Samsun açıklarında gemi battı
Suudi Arabistan'dan yeni skandal!
Suudi Arabistan'dan yeni skandal!
İstanbul'da kar yağış
İstanbul'da kar yağış
İran'da deprem
İran'da deprem

Şanlıurfa'da işçi servisi ile öğrenci servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Öğrenci servis minibüsü ile işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da işçi servisi ile öğrenci servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. 

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 44 EG 340 plakalı öğrenci servis minibüsü, Suruç-Birecik karayolunun Yanaloba Mahallesi yakınlarında sürücüsü henüz belirlenemeyen 37 BF 201 plakalı işçi servis minibüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. 

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şanlıurfa #kaza #servis #işçi servisi #öğrenci servisi #Ölü #yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.