Öğrenci servis minibüsü ile işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.



Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 44 EG 340 plakalı öğrenci servis minibüsü, Suruç-Birecik karayolunun Yanaloba Mahallesi yakınlarında sürücüsü henüz belirlenemeyen 37 BF 201 plakalı işçi servis minibüsüyle çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Devlet Hastanesine kaldırıldı.