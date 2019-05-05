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Şanlıurfa'da kaybolan çocuklardan iyi haber

Şanlıurfa'da badem toplarken kaybolan 4 çocuk sağsalim bulundu. Yaşları 4 ile 9 arasında değişen 4 çocuk ailelerine teslim edildi.

Şanlıurfa'da kaybolan çocuklardan iyi haber

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde badem toplamaya giden ve bir daha haber alınamayan çocuklar bulundu. 

Çocuklar için başlatılan arama çalışmaları sabaha kadar sürdü.

Jandarma, komandolar, AFAD, itfaiye ekipleri ile köy halkının katıldığı çalışmalar, çocukların kaybolduğu bölgede yoğunlaştı.

4 ile 9 yaşlarındaki 4 çocuğa yaklaşık 12 saat sonra ulaşıldı. 

Drone ile yapılan aramalarda çoçukların mahallenin taziye evinin bir bölümünde uyuduğu tespit edildi.

Ambulansa alınan çocukların yakınları büyük sevinç yaşadı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #şanlıurfa
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