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Şanlıurfa'da koruma altında bulunan 261 kelaynak, doğaya salındı

Şanlıurfa'da koruma altında bulunan 261 kelaynak, üremeleri için doğaya salındı. Nesli tükenmekte olan kelaynaklar yaz sonunda yeniden koruma altına alınacak.

Şanlıurfa'da koruma altında bulunan 261 kelaynak, doğaya salındı

Soyları tükenmek üzere. Dünya üzerinde popülasyonları Fas ve Türkiye'de, küçük bir grup olarak da Suriye'de bulunan Kelaynaklar'ı koruma çalışmaları devam ediyor.

Nesli tükenmek tehlikesi altında olan canlılar Şanlıurfa'da, Fırat Nehri kenarında Kelaynak Üreme İstasyonunda koruma altında tutuluyor.

Her yıl olduğu gibi bu yılda 261 kelaynak üremeleri için doğaya bırakıldı.

Kelaynaklar şubat-mart aylarında üremeleri ve doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için kafesten çıkarılarak doğaya bırakılıyor.

Yılda bir kez 1 ila 3 yumurta yumurtlayan kelaynaklar daha sonra kuluçkaya yatıyor. Kuluçka süresi ise 4 hafta sürüyor.

1977 yılından bu yana göçüne izin verilmeyen bu kuşlar, yaz sonunda tekrar kafese alınıyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #şanlıurfa
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