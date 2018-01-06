Şanlıurfa'da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Zeki Kılıç yönetimindeki plakasız motosiklet, Şanlıurfa-Bozova karayolunun 45'inci kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti, motosikletteki Celal Kılıç yaralandı.
Kılıç, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Zeki Kılıç'ın cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumuna gönderildi.
Şanlıurfa'da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
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