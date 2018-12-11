Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.



Mehmet Şah Aymelek yönetimindeki 63 S 6075 plakalı öğretmen servis minibüsü, Büyükoba Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Kazada yaralanan sürücü ile öğretmenler Hülya İbiş, Reyhan Gökay, Kübra Hallaç, Elife Atiş, Ayşe Nur Battal, Ömer Salgın, Hanım Erdoğan, Medine Al, Elif Doğan, Hülya Buluç, Emin Yayşi ile Murat Barbin, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Minibüsün Azıklı İlk ve Ortaokulunda görev yapan öğretmenleri şehir merkezine getirirken kaza yaptığı öğrenildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu da hastaneye gelerek yaralıların sağlık duruma hakkında bilgi aldı.



Kapanoğlu gazetecilere, yaralıların durumunun iyi olduğunu söyledi.