Şanlıurfa'da PKK'ya operasyon düzenlendi. İki teröristin ektisiz hale getirildiği operasyonda 1 polis şehit oldu. Siirt'teki PKK operasyonunda şehit olan güvenlik korucusu da memleketinde toprağa verildi

Şanlıurfa'da eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı teröristlere meskun mahal operasyonu yapıldı.



Halfeti'nin Dergili mahallesindeki operasyonda teröristlerin gizlendiği evlere baskın yapıldı. Çatışma çıktı.



Operasyonda 2 terörist öldürüldü. 1 komiser yardımcısı şehit oldu, 2 polis yaralandı.



Siirt'in Eruh kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit olan güvenlik korucusu da son yolculuğuna uğurlandı.



Güvenlik korucusu Reşit Koçak için Pervari ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.



Şehit Koçak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaçak yollarla sınrı geçemeye çalışanlara müdale edildiği sırada silahı ateş alan Onbaşı Ertuğrul Üstün şehit oldu.



Şehit Ertuğrul Üstün, Kayırlı köyünde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.



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