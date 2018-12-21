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Şanlıurfa'da sağanak

Viranşehir ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi

Şanlıurfa'da sağanak

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi.

İlçede gün boyunca yağan yağmur akşam saatlerinde sağanağa dönüştü. Sağanak nedeniyle Selahaddin Eyyubi, Şarkpınar ve Yenişehir Mahallelerinde birçok cadde ve sokağı yağmur suları kapladı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Sağanağın etkili olduğu bazı kırsal mahallelerde de ani su baskınları meydana geldi. 

Su baskınının yaşandığı Büyük Topçu Mahallesi'nde su seviyesinin yaklaşık yarım metreye ulaşması nedeniyle vatandaşlar mahsur kaldı.

Şanlıurfa Büyükşehir ve Viranşehir Belediyeleri ekipleri, mahallede çalışma başlatarak bazı sokaklara iş makineleriyle set çekti.

Su seviyesinin kısmen düşmesinin ardından mahsur kalan vatandaşlar kurtarılarak güvenli bölgelere taşındı.

Belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #şanlıurfa
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