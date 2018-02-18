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Şanlıurfa'da sele kapılarak şehit olan 2 asker

Genelkurmay Başkanlığı: "3. Hudut Alay Komutanlığına bağlı Hudut Karakolu'nda nöbet görevini sürdürürken sele kapılan iki kahraman silah arkadaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır"

Şanlıurfa'da sele kapılarak şehit olan 2 asker

Genelkurmay Başkanlığınca, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde meydana gelen sele kapılan iki askerin naaşına ulaşıldığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından, Akçakale'deki 3. Hudut Alay Komutanlığı bölgesinde meydana gelen sele ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Hudut Karakolu'nda nöbet görevini sürdürürken sele kapılan iki askerin naaşlarına ulaşıldığı belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Şanlıurfada selde 2 askerin kaybolması
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