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Şanlıurfa'da sıcak hava yurttaşları bunalttı

Yaz kendini tam anlamıyla hissettirmeye başladı. Ülkemizin güneşi en bol şehirlerinden Şanlıurfa'da sıcak hava yurttaşları bunalttı. Bu durumdan şikayetçi olmayanlar da vardı. Çocuklar su kanallarında hem serinledi hem eğlendi.

Şanlıurfa'da sıcak hava yurttaşları bunalttı

Şanlıurfa'da son günlerde etkili olan sıcak hava yurttaşları bunalttı. Çocuklar çareyi su kanallarında serinlemekte buldu.

Kentte öğle saatlerinde termometreler 40 dereceyi gösteriyor. Nemle etkisini arttıran sıcak hava yurttaşları olumsuz etkiliyor.

Çocuklar ise durumdan şikâyetçi değil. Havaların ısınmasını fırsat bilen minikler suyun tadını doyasıya çıkarıyor.

Çocuklar su kanalında tehlikeye aldırış etmeden hem eğlendi, hem serinledi.

Onların neşe dolu halleri görülmeye değerdi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #şanlıurfa
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