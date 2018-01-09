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Şanlıurfa'da terör operasyonu

Harran ilçesinde DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu bir kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da terör operasyonu

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selalmaz Mahallesi'ndeki bir adrese yönelik operasyonda, yaklaşık 2 ay önce Suriye'den yasadışı yollarla yurda geldiği belirlenen Türki Hammud'u (39) gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tutuklama #terör örgütü #terör operasyonu #şanlıurfa #harran #deaş
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