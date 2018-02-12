Suruç ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da, terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, "terör örgütü propagandası" yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, jandarmaya götürüldü.