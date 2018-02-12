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Şanlıurfa'da terör operasyonu

Suruç ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da terör operasyonu

Şanlıurfa'da, terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "terör örgütü propagandası" yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, jandarmaya götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #yakalama #terör #operasyon #gözaltı
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