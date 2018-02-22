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Şanlıurfa'da terör propagandasına 8 gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da terör propagandasına 8 gözaltı

Siverek ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik olumsuz paylaşım ve terör örgütü PYD/PKK propagandası yapan kişilerin kimliklerini belirledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, 2 kasatura, bilgisayar, cep telefonu, bazı dijital materyaller ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri iddiasıyla Tahsin Y, Ferit K, Ramazan İ, Cengiz Y, Cafer M, Abdullah A, Ali B. ve Kamil D'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. 

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan Abdullah A, Cengiz Y, Tahsin Y ve Kamil D. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şanlıurfa
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