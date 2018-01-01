Şanlıurfa'da devrilen otomobilin altında kalan sürücü öldü, aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin altında kalan sürücü öldü, aynı aileden 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Nihat Ercan (30) idaresindeki 34 AV 9673 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin otoyolu bağlantı yolunda kenardaki ağaçlara çaptıktan sonra devrildi.



Kazada aracın altında kalan sürücü Ercan, olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan baba Kenan, anne Gönül ile çocukları Berfin Ece ve Muhammet Ozan Ürgen, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



İtfaiye ekiplerince vinç yardımıyla aracın altından çıkarılan Ercan'ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumuna götürüldü.



Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Öte yandan, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Mahmut Yılmaz idaresindeki 02 FS 779 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu bağlantı yolundaki kontrolsüz kavşakta Ahmet Özkul yönetimindeki 27 B 6778 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Yılmaz ile Ayfer Cengiz, Aliye Özkul ve Müslüm Kağan Yılmaz yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.