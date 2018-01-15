Hasta ziyaretine giden ailenin bulunduğu otomobilin çekiciye çarpması sonucu çocuk öldü, anne ve babası yaralandı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında çocuk öldü, anne ve babası yaralandı.



Cengiz Cengizer idaresindeki 42 BYT 60 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Organize Sanayi Bölgesi Köprülü Kavşağı'nda yol kenarında park halindeki 63 N 0249 plakalı çekiciye çarptı.



Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Emine ve oğlu Servan Cengizer (4) yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Servan Cengizer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Otomobildekilerin Suruç ilçesinden kent merkezindeki bir yakınlarına hasta ziyaretine gittikleri öğrenildi.