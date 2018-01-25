Köprülü kavşağın demir bariyerine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi ise ağır yaralandı

Şanlıurfa'da köprülü kavşağın demir bariyerine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, beraberindeki 2 kişi ise ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mahmut Sarıtemur (21) idaresindeki 34 TR 0509 plakalı otomobil, merkez Haliliye ilçesindeki OSM Köprülüğü Kavşağı'nın demir bariyerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin yarısı 30 metre uzağa savruldu, demir bariyerin ise 10 metresi kırıldı.



Kazada otomobil sürücüsü Sarıtemur ile araçta bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Sürücü Sarıtemur, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Sarıtemur'un kısa bir süre önce askerden geldiği ve arkadaşlarıyla buluşarak otomobiliyle gezmeye çıktığı öğrenildi.



Öte yandan bazı görgü tanıkları otomobilin süratli olduğunu ve sağanak yağmur nedeniyle sürücüsünün aracın hakimiyetini kaybettiğini iddia etti.