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Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 ölü, 2 kayıp

Kontrolden çıkan otomobilin su dolu çukura devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü 2 kişi ise kayıp

Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 ölü, 2 kayıp

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobilin su dolu çukura devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 2 kişi kayboldu. 

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 16 F 9996 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun Dağyanı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su dolu çukura devrildi. 

Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü. Kayıp olduğu belirtilen iki kişinin aranması için olay yerine İl Emniyet Müdürlüğünden su altı polisleri sevk edildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #şanlıurfa #trafik kazası #5ölü 2 kayıp
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