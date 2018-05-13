Kontrolden çıkan otomobilin su dolu çukura devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü 2 kişi ise kayıp

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobilin su dolu çukura devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 2 kişi kayboldu.



Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 16 F 9996 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun Dağyanı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su dolu çukura devrildi.



Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü. Kayıp olduğu belirtilen iki kişinin aranması için olay yerine İl Emniyet Müdürlüğünden su altı polisleri sevk edildi.