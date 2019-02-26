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Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

 Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Necmettin Faraç'ın kullandığı 37 FE 28 plakalı otomobil, merkez Haliliye ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda,  sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere vurduktan sonra aynı istikamette seyir halindeki Yunus Canbeyli idaresindeki 34 NP 728 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Canbeyli'nin kullandığı otomobil takla attı.

Kazada, Yunus Canbeyli ve otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şanlıurfa
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