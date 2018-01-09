Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Halit Sever yönetimindeki 63 M 7982 plakalı pikap, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 13. kilometresinde önündeki Ömer Koyuncu'nun kullandığı 27 BN 390 plakalı ticari araca çarptı.



Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan ve aralarında çocukların da yer aldığı 7 kişi yaralandı.



Yaralılar, yoldan geçen araçlar ve 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.