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Şanlıurfa'da trafik kazası: 9 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 9 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halit Sever yönetimindeki 63 M 7982 plakalı pikap, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 13. kilometresinde önündeki Ömer Koyuncu'nun kullandığı 27 BN 390 plakalı ticari araca çarptı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan ve aralarında çocukların da yer aldığı 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, yoldan geçen araçlar ve 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralılar #trafik kazası #şanlıurfa #çocuk
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