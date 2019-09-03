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Şanlıurfa'da traktörden düşen çocuk Hacire Aslan hayatını kaybetti

Karaköprü ilçesinde hareket halindeki traktörden düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da traktörden düşen çocuk Hacire Aslan hayatını kaybetti

 Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hareket halindeki traktörden düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Karaköprü ilçesi kırsalındaki İnalı Mahallesi yakınlarında İ.Y'nin kullandığı 63 DZ 526 plakalı traktörden Hacire Aslan (12) dengesini kaybederek düştü.

Üzerinden römork geçen Aslan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aslan'ın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Sürücü İ.Y. ise gözaltına alındı.

Kazanın, Hacire'nin yakınlarıyla beraber üzüm hasadından dönerken meydana geldiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #traktör #şanlıurfa #ölüm #Hacire Aslan
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