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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Bir tırın dorsesine zulalanmış 167 kilo 850 gram esrar bulundu

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'da bir tırda 167 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolundaki uygulama noktasında bir tırı durdurdu.

Tırın dorsesinde dedektör köpek "Nina" yardımıyla yapılan aramada, zulalanmış 167 kilo 850 gram kubar esrar bulundu.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #operasyon #Hassas burun #gözaltı #esrar
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