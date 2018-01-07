Şanlıurfa'da bir tırda 167 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolundaki uygulama noktasında bir tırı durdurdu.
Tırın dorsesinde dedektör köpek "Nina" yardımıyla yapılan aramada, zulalanmış 167 kilo 850 gram kubar esrar bulundu.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Bir tırın dorsesine zulalanmış 167 kilo 850 gram esrar bulundu
Şanlıurfa'da bir tırda 167 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi.