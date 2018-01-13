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Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu

İki operasyonda 33 bin 860 paket sigara ile 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 33 bin 860 paket sigara ile 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Şanlıurfa-Mardin Karayolu'nda yaptığı kontrollerde plakası belirtilmeyen bir tankeri durdurdu.

Yapılan aramada 33 bin 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolundaki uygulama noktasında durdurulan otomobilin benzin deposuna gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

Ekipler, otomobildeki 4 kişiyi gözaltına aldı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Kaçak Sigara #şanlıurfa #uyuşturucu
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