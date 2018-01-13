İki operasyonda 33 bin 860 paket sigara ile 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 33 bin 860 paket sigara ile 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Şanlıurfa-Mardin Karayolu'nda yaptığı kontrollerde plakası belirtilmeyen bir tankeri durdurdu.



Yapılan aramada 33 bin 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.



Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Öte yandan, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolundaki uygulama noktasında durdurulan otomobilin benzin deposuna gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirdi.



Ekipler, otomobildeki 4 kişiyi gözaltına aldı.



