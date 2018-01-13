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Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu

İki ayrı operasyonda 24 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ve bin 637 sentetik uyuşturucu hap ile 4 gram toz esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı 24 bin 450 paket sigara ile bin 637 sentetik uyuşturucu hap ve 4 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şanlıurfa-Mardin Karayolu'nda yaptığı kontrollerde, İzmir'e giden ve plakası belirtilmeyen bir yolcu otobüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada, 24 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gümrük kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de İzmir'den ilçeye yüklü miktarda sentetik uyuşturucu hap getirdiği belirlenen şüpheliyi kaldığı otelde gözaltına aldı.
Otel odasında yapılan aramada, bin 637 sentetik uyuşturucu hap ile 4 gram toz esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #esrar #sigara #şanlıurfa #uyuşturucu
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