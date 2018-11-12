banner999
Pekcan: Haksız fiyat artışlarına karşı...
Pekcan: Haksız fiyat artışlarına karşı...
Öztürk Yılmaz hakkında flaş gelişme
Öztürk Yılmaz hakkında flaş gelişme
Eylül'de cari fazla verdik
Eylül'de cari fazla verdik
İranlılara karşı da suikast planı yapmışlar
İranlılara karşı da suikast planı yapmışlar

Şanlıurfa'da yakıt tankeri ile işçi minibüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde servis bekleyen öğrenciye çarpan akaryakıt tankerinin minibüsle çarpışması sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da yakıt tankeri ile işçi minibüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Fethi Aktaş yönetimindeki 63 YA 001 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Kısas Mahallesi'nde yol kenarında servis bekleyen öğrenci Hatice Çiftçi'ye (12) çarptı, ardından karşı yönden gelen İsmail Uğur'un kullandığı 63 AY 967 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada Çiftçi'nin yanı sıra sürücüler ile aynı aileden Aliye, Zehra, Umut ve Hüda Uğur ile Vehbi Doğan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hatice Çiftçi ile İsmail ve Zehra Uğur'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, itfaiye ekipleri tankerden sızan akaryakıtın alev almaması için köpükle müdahalede bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #şanlıurfa #haliliye
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.