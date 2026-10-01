Şanlıurfa depremi sonrası Şener Üşümezsoy'dan yeni uyarı: Adres verdi!

Üşümezsoy, son depremle birlikte Bozova Fayı'na dikkat çekerken, yeni dönemde risk taşıdığını belirttiği Pamukkale Fayı için 6,5 ile 7 arasında deprem üretme potansiyeli bulunduğunu savundu.

ŞANLIURFA DEPREMİ VE BOZOVA FAYI HATTI

Karaköprü'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilmiş; Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya çevrelerinde de hissedilmişti. Bu gelişmeyle birlikte Üşümezsoy'un geçmişteki uyarıları şu başlıklarla yeniden hatırlandı:

Bozova Fayı Vurgusu: Üşümezsoy, Atatürk Barajı güneyindeki faylara ve özellikle Bozova Fayı çevresindeki stres birikimine dikkat çekmişti. 2026 yılında güncellenen Türkiye Diri Fay Haritası'nda 55 kilometre uzunluğunda sağ yanal doğrultu atımlı diri fay olarak tanımlanan Bozova Fayı, son depremin ardından mercek altına alındı.

YENİ HEDEF: PAMUKKALE FAYI VE RİSKLİ HAT

Geçmişte Sivrice, Acıpayam, Yedisu ve Sisam gibi bölgeler için yaptığı öngörülere değinen Üşümezsoy, bu kez Denizli ve çevresindeki risklere dikkat çekti:

6,5 - 7 Büyüklüğünde Deprem Potansiyeli: Pamukkale Fayı'nın 7'nin altında, 6,5 ile 7 arasında deprem üretme potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

Kritik Güzergah: Üşümezsoy'un işaret ettiği risk hattı; Buldan, Karahayıt, Pamukkale ve Denizli bölgelerini kapsıyor.

Tarihsel Deprem Hatırlatması: Bölgenin tarihsel depremler açısından da hareketli olduğunu belirten Üşümezsoy, antik Laodikeia çevresinde geçmişte büyük sarsıntılar yaşandığını, bölgedeki sıcak su kaynaklarının da doğrudan fay hatlarıyla bağlantılı olduğunu ifade etti.